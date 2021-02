Meerdere stadsparken in Nederland te druk wegens mooie weer, politie grijpt in

„Het is te druk in het Vondelpark. Geniet dichtbij huis van het weer en kom op een rustig moment terug”, aldus de gemeente Amsterdam woensdagmiddag.

Burgemeester Halsema had dezelfde dag nog een lans gebroken voor het ontspannen in de buitenlucht. Dat Amsterdammers zich verenigen in het Vondelpark, Rembrandtpark en de Noordermarkt, vond zij niet vreemd.

Ook riep ze op de terrassen te openen. „Mensen verlangen ernaar om elkaar te zien en dan is buiten echt het veiligst.”

Toch werd het de gemeente Amsterdam dus teveel. Op foto’s en video’s die op sociale media rondgaan, is te zien dat honderden jongeren en jongvolwassenen genieten van de zon. ’Party’, schrijft NPO-presentator Danny Ghosen.

„Ongelofelijk. Als je nu burgemeester bent, Femke Halsema, dan had ik toch echt de parken gesloten. En de horeca open. Want waarom wél dit – duizenden mensen op een kluitje – en de terrassen dicht? Kan gewoon niet”, zegt zangeres Connie Witteman op Instagram.

Ook in andere grote steden zijn veel mensen op de been. Zo is het Wilhelminapark, het Griftpark en Lepelenburg druk, schrijft RTV Utrecht, al ’lijkt het erop dat de drukte beheersbaar is en dat alle parkbezoekers zich kunnen houden aan de corona-afstandsregels’.

Wel zijn agenten even komen kijken, meteen gefilmd door nieuwsgierige bewoners. In andere steden lijken echter geen Vondelparktaferelen aan de gang.

Maastricht en Tilburg

Ook de politie in Maastricht greep op maar liefst drie plekken in. Eerst werd het stadspark leeggehaald omdat veel jongeren zich er hadden verzameld. Daarna greep de politie in op de Maasboulevard en de Griend, aldus De Limburger.

De politie in Tilburg maande aanwezigen in het Spoorpark om het terrein te verlaten. Door het mooie weer was het erg druk in het park. De politie publiceerde op Twitter een foto van een volle fietsenstalling.

Spoorpark in Tilburg: geen actuele foto. Ⓒ © Jan van Eijndhoven

Kritiek

,,Zoals je ziet is het veel te druk in het Spoorpark en is besloten om het park te sluiten. We roepen iedereen dan ook op om niet meer maar het park toe te gaan. Ben je in het park, ga dan naar huis!”, schreef de politie op Twitter.

Sommige Twitteraars uiten kritiek op de keuze van de politie om het park te sluiten. ,,Ja inderdaad. Ga lekker naar huis, daar elkaar binnen besmetten! Veel veiliger”, zegt een gebruiker cynisch. Een ander noemt het op haar beurt ’triest’.