Politie Tilburg sluit park af wegens grote drukte

,,Zoals je ziet is het veel te druk in het Spoorpark en is besloten om het park te sluiten. We roepen iedereen dan ook op om niet meer maar het park toe te gaan. Ben je in het park, ga dan naar huis!”, schreef de politie op Twitter.

Kritiek

Sommige Twitteraars uiten kritiek op de keuze van de politie om het park te sluiten. ,,Ja inderdaad. Ga lekker naar huis, daar elkaar binnen besmetten! Veel veiliger”, zegt een gebruiker cynisch. Een ander noemt het op haar beurt ’triest’.