Explosief gevonden in Amsterdamse gracht

De bom is uit het water gehaald en in een speciale container gezet, meldt de Amsterdamse politie op Facebook. Magneetvissers waren maandag op het verroeste stuk gestuit. Toen zij zagen wat het was, waarschuwden ze de politie.

Agenten vonden het voorwerp eerst verdacht veel op een Amsterdammertje lijken, de beroemde paaltjes in de stad, maar dat bleek later dus anders te zitten. „De bom zal elders tot ontploffing worden gebracht. Het gebied is weer vrijgegeven.”

Magneetvissers waren gestuit op het explosief. Ⓒ De Telegraaf

AK-47

Eerder werden in Amsterdam ook al granaten en zelfs een geweer, mogelijk een AK-47, door magneetvissers naar boven gehengeld.

Bekijk ook: Magneetvissers vinden opnieuw granaten