Salvini vindt dat het kabinet teveel tegemoet komt aan de linkse partijen die ook deel uitmaken van de regering. Er zijn vanaf begin dit jaar 22.000 migranten uit Noord-Afrika naar Italië bijgekomen, waar Salvini een stop op wil zetten. Ook wil hij dat de belasting wordt verlaagd, bijvoorbeeld op accijns, dat de koopkracht van de gepensioneerden wordt verbeterd en dat de rechterlijke macht wordt hervormd. Verder wil hij een verbetering van de openbare orde, met name in de grote steden.

Kabinet

De voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank Mario Draghi leidt sinds februari vorig jaar een kabinet dat bestaat uit verscheidene partijen, inclusief de populistische Vijf Sterrenbeweging, de centrumlinkse PD en de Lega. Zijn voornaamste taak is om de miljarden euro’s die Italië heeft gekregen en geleend in goede banen te leiden en de economie te hervormen. Volgend jaar zijn er nieuwe parlementsverkiezingen. Maar de vraag is nu of Salvini eerder een kabinetscrisis veroorzaakt.

De enige oppositiepartij is de rechtse partij Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) van Giorgia Meloni. Die positie werpt zijn vruchten af. Tijdens de lokale verkiezingen onlangs steeg de partij wederom. Zelfs in Noord-Italië, het traditionele bolwerk van de Lega, blijkt Fratelli d’Italia vaak de grootste partij te zijn. Al ruim een jaar lang is er een verschuiving van het rechtse electoraat van de Lega naar de Fratelli d’Italia.

Antwoord

Daar probeert Salvini op allerlei manieren een antwoord op te vinden. Maar veel van zijn acties mislukken. Dat geldt bijvoorbeeld voor zijn recente en later teruggetrokken voornemen om naar Moskou te gaan, waar hij graag met de Russische president Poetin over vrede wilde praten. Dit leidde tot veel kritiek en onbegrip, ook omdat het niet bepaald een initiatief namens de regering was. Meloni zit weliswaar in de oppositie, maar staat net als Draghi aan de kant van de NAVO tegen Rusland.