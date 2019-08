Overleden man op strand is vermiste Poolse zwemmer (25)

Dat meldt de politie. Marek Matejek, die op bezoek in Nederland was, werd sinds zondagavond vermist na een strandbezoek in Ter Heijde (gemeente Westland). Enkele Poolse vrienden van de man sloegen rond 18.45 uur alarm bij de strandpost van de Monsterse reddingsbrigade, nadat hij al enkele uren niet meer was gezien.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik