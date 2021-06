Urgenda terug naar rechter in klimaatzaak: ’Dwangsom kan tussen 100 miljoen en 2 miljard euro uitkomen’

Dat zegt Urgenda-directeur Marjan Minnesma in het tv-programma Buitenhof. De milieuclub dwong enkele jaren geleden via de rechter af dat de overheid de CO2-uitstoot in ons land flink terug moet dringen. Maar volgens Urgenda gebeurt er te weinig, Minnesma dreigt daarom al langer met een gang naar de rechter.

Urgenda heeft de overheid nog iets langer de tijd gegeven, nog tot 1 juli, omdat er een nieuwe bewindspersoon (demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz van Klimaat) op de klimaatportefeuille kwam. „We willen gewoon die overheid helpen”, zegt Minnesma. „We gaan niet rollebollend over straat. Ik heb heel goede gesprekken met ambtenaren en ministers.” Maar de maat is wat de Urgenda-directeur betreft nu vol.

Dwangsom tot 2 miljard euro

Ze wil nu bij de rechter een dwangsom laten opleggen als de overheid geen vervolg geeft wat nodig is. „Er gebeurt niet wat nodig is, blijkbaar moet je dan terug naar de rechter”, zegt Minnesma. Volgens de milieuclub hebben deskundigen gesteld dat de dwangsom ergens tussen de 100 miljoen en 2 miljard euro uit kunnen komen. „Het is aan de rechter om te kiezen hoeveel”, zegt Minnesma.

„Hoewel het uiteraard iedereen vrij staat om naar de rechter te stappen, vind ik het teleurstellend dat Stichting Urgenda weer naar de rechter stapt en niet de maatregelen afwacht”, laat staatssecretaris Yesilgöz in een reactie weten.

Ze stelt dat er de afgelopen al ’forse maatregelen’ zijn genomen en nieuwe zijn aangekondigd om de CO2-uitstoot te verminden. En ze wijst erop dat ze de komende weken ’maatregelen gaat inventariseren om de afgesproken 49 procent reductie in 2030 in het vizier te houden’. Maar omdat het kabinet demissionair is, kunnen volgende stappen niet snel gezet worden, Yesilgöz wil dat laten meenemen bij het opstellen van de begroting van volgend jaar, wat in augustus gebeurt.

Europees Hof

Urgenda overweegt ook nog een stap naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om een aanklacht tegen Nederland in te dienen. Dit omdat de Staat volgens Minnesma vanwege het niet opvolgen van de Urgenda-uitspraak ’een van de pijlers van de rechtsstaat niet nakomt’.