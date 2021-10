Grote delen van Nederland worden rood op Europese coronakaart

In Utrecht, Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland, Friesland, Flevoland en Zeeland zijn in de afgelopen twee weken zo veel inwoners positief getest op het coronavirus, dat de provincies omhoog gaan van oranje naar rood. Drenthe, Noord-Brabant, Noord-Holland en Groningen blijven deze week nog op oranje staan, maar gaan volgende week waarschijnlijk naar rood.

Grootste brandhaard

Utrecht heeft Limburg afgelost als de grootste brandhaard van Nederland in vergelijking met het aantal inwoners. In de centrale provincie zijn in de afgelopen twee kalenderweken ongeveer 3700 inwoners positief getest. Dat komt neer op 280 nieuwe gevallen op elke 100.000 mensen. In de stad Utrecht zelf valt het aantal positieve tests naar verhouding redelijk mee, de stijging komt door gemeenten als Rhenen, Veenendaal, Vijfheerenlanden en Woudenberg.

In elke provincie schiet het aantal positieve tests omhoog. Limburg en Flevoland houden de toename het meest beperkt. Het totale aantal nieuwe gevallen over twee weken ligt daar bijna 35 procent hoger dan bij de kaart van vorige week. In Drenthe steeg het aantal nieuwe gevallen met ongeveer 64 procent en in Overijssel met bijna 58 procent.

Het ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), publiceert de kaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood. Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om de regels voor reizigers uit andere landen aan te scherpen.