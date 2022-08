Nieuw plan stikstofaanpak zonder veestapelkrimp: ’Creëer stragische waarde met innovaties’

Premium Ondernemen

Boer van de toekomst kijkt verder dan vee of oogst: ’Regels bieden kansen’

Boer zijn in Nederland is op dit moment op z’n zachtst gezegd een hele uitdaging. „De kans dat je verzuurd raakt door alle wet- en regelgeving en de commotie daaromheen is zeker aanwezig”, geeft de jonge Woerdense boer Jaco de Groot van BoerBert toe. „Maar als ik dan het erf oploop en allemaal blije...