112-gesprek na doodsteken Megan toch openbaar

Het Openbaar Ministerie is ’heel blij’ met het besluit, zegt een woordvoerder. „Dit gesprek hoort in het dossier thuis.” Ook de nabestaanden van de 15-jarige Megan uit Breda zijn ’opgelucht’, vertelt hun advocaat Richard Korver. „Het is natuurlijk wel stuitend dat hier publiciteit voor nodig is geweest om de ambulancedienst zover te krijgen.”

De 15-jarige Megan werd vorig jaar augustus in haar ouderlijk huis doodgestoken. Haar 16-jarige ex-vriendje werd aangehouden als verdachte. Na de steekpartij belde hij 112 en hing 19 minuten aan de lijn met de centralist.

Het telefoonfragment werd aanvankelijk niet vrijgeven, omdat dit een schending zou zijn van het medisch beroepsgeheim. Ook zou het onduidelijk zijn of Megan achter de vervolging van haar ex-vriendje stond, was de redenering. Toen het gesprek werd opgeëist door de rechtbank, tekende de ambulancedienst en de centralist bezwaar aan.

Verbijstering

Nabestaanden waren verbijsterd, vertelden ze vorige week aan deze krant. Te meer omdat de verdachte en zijn advocaat geen bezwaar maakten tegen openbaarmaking. Bovendien zijn er sinds 1 januari geen juridische belemmeringen, vertelt Korver. „De wet is heel duidelijk. Dit gesprek had gewoon vrijgegeven moeten worden”, zegt hij. „Dat we zoveel toeren hebben moeten uithalen, om de ambulancedienst zover te krijgen, vinden we heel vervelend.”

Een bestuurder van de ambulancedienst heeft woensdag contact opgenomen met Korver en verteld dat het fragment alsnog openbaar zou worden gemaakt. Hij zou niet van de nieuwe regels hebben geweten, vertelt Korver. „Althans dat beweert hij.”

De dienst ging overstag na een gesprek met het Openbaar Ministerie, schrijft BN de Stem. De organisatie was niet bereikbaar voor commentaar.