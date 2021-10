’Beelden verspreid’ 25-jarige vrouwen voor de rechter na ’aanranding’ pizzakoerier (17)

ALKMAAR - Voor de rechtbank in Alkmaar moeten twee 25-jarige vrouwen zich dinsdag verantwoorden voor het aanranden van een 17-jarige jongen. In de hal van een woning in Alkmaar zouden de vrouwen op 2 mei van dit jaar een pizzakoerier hebben aangevallen, bij zijn geslachtsdeel hebben gegrepen en seksueel getinte handelingen hebben verricht.