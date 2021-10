Vrouwen (25) voor de rechter na aanranding 17-jarige jongen: ’Dit is de ultieme droom van een pizzabezorger’

Onze verslaggever Robert Vinkenborg is bij de zitting aanwezig en doet hieronder vanaf 13.30 uur via Twitter verslag.

De verdachten zijn Michelle de K. uit Amsterdam en Cato van der K. uit Alkmaar. Michelle de K. zou de deur voor het slachtoffer in een string en een badjas zonder beha hebben geopend, zo blijkt uit een slachtofferverklaring die dinsdagmiddag wordt voorgelezen in de rechtbank.

Van de aanranding zou volgens het openbaar ministerie ook beeldmateriaal zijn gemaakt en verspreid. Volgens het slachtoffer hadden twee mannen en een vrouw seks in de Alkmaarse woning waar hij de pizza’s bezorgde en waar hij naar binnen was ’gelokt’. De jonge pizzakoerier realiseerde zich al snel dat hij werd gefilmd, zo blijkt uit zijn verklaring.

Verdachte geeft filmen toe

„Dit is de ultieme droom van een pizzabezorger”, zei een vrouw tegen hem terwijl een ander vrouw naar zijn geslachtsdeel greep. Het gedrag van verdachte Cato van der K. beschouwde hij als ’opdringerig’. De andere verdachte, Michelle de K., geeft toe dat ze pizzabezorger heeft gefilmd. Er zou in de woning drank en lachgas zijn gebruikt.

Michelle de K. lijkt wel spijt te hebben van haar handelen en barst in huilen uit: „Ik heb er niet over nagedacht. Dit had niet mogen gebeuren.” De tranen kwamen nadat de rechter haar vroeg waarom ze het filmpje snel van haar telefoon verwijderde toen de politie voor de deur stond.

’Dacht dat er een pornofilm werd gemaakt’

De pizzabezorger had de indruk dat er een pornofilm in de woning werd gemaakt, blijkt uit de verklaring. De jongen, die een misbruikverleden heeft, raakte naar eigen zeggen in paniek, zo verklaarde hij aan de politie.

Verdachte Michelle de K. geeft aan dat ze dacht dat de jongen „het leuk vond”. Ook suggereert ze dat hij deels zelf schuld heeft. „Het was niet gebeurd als hij de woning niet was ingekomen.” Het slachtoffer heeft verklaard dat hij de woning is binnengegaan omdat hij werd uitgenodigd.

Omdat het slachtoffer minderjarig is, moeten de twee verdachten zich ook verantwoorden voor het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno.