Youtuber officieel verdachte na uit de hand gelopen weggeefactie in New York

De 21-jarige influencer Kai Cenat had online een aankondiging gedaan van een weggeefactie in Union Square, een park in New York: haal gratis een Playstation 5 op. Er zouden er volgens de influencer driehonderd worden weggegeven, als we Cenat mogen geloven, en dat ging op sociale media viraal. Ook influencer ’Fanum’ zou hebben meegewerkt aan het illegale evenement. Er kwamen duizenden jongeren op af die op een gegeven moment begonnen te rellen. Er moest een politiemacht aan te pas komen om de rust te herstellen. Alles wat los en vast zat werd naar agenten gegooid. Ook werd op auto’s gesprongen door de menigte, is te zien op de bizarre beelden.

Relschoppers werden opgepakt voor het gooien van flessen, vuurwerk, stenen en verfpotten van een nabijgelegen bouwplaats. Ⓒ ANP / AFP

Ⓒ ANP / AFP

Cenat zelf was op dat moment ’live’ met een video vanuit zijn auto. „Ze gooien met traangas. We gaan niets doen tot het veilig is. Het is ieder voor zich, want het is oorlog daarbuiten.”

Op vrijdag was de oproep van Cenat al twee miljoen keer bekeken, meldde NBC News. Enkele duizenden jongeren stroomden samen op het plein en keerden zich, vermoedelijk teleurgesteld na urenlang gewacht te hebben, tegen de opgetrommelde politie.

„De mensen bloedden uit hun gezicht, het was een oncontroleerbare situatie”, zei de New Yorkse politiechef Jeffrey Maddrey op een persconferentie. Er waren duizend politieagenten nodig om de aanwezigen uiteen te drijven.

Minderjarig

NBC News meldt dat de politie 65 personen arresteerde, waarvan er dertig minderjarig waren. Ze werden opgepakt voor het gooien van flessen, vuurwerk, stenen en verfpotten van een nabijgelegen bouwplaats. Drie agenten raakten gewond, vertelde Maddrey. Cenat werd meegenomen voor verhoor. Hij is niet gearresteerd, maar is dus nog wel verdachte.

Cenat is vooral bekend door zijn filmpjes met komische reacties en grappen op de streamingdienst Twitch voor gamers. Inmiddels heeft de influencer op die dienst zo’n 6,5 miljoen volgers.