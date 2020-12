Coalitie wil meer steun voor ondernemers

Daarmee zouden vooral ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, cultuur en evenementen, die nu het hardst zijn geraakt, extra geholpen worden. Ondernemers die meer dan 70 procent omzetverlies hebben, kunnen 85 procent van hun vaste lasten vergoed krijgen, is volgens ingewijden het plan van de coalitie. Nu is dat nog maximaal 50 procent.

Het kabinet moet nog wel groen licht geven voor de coalitieplannen. In de economische hoek van het kabinet leeft, net als in de coalitie, nog de wens om bijvoorbeeld de deuren van restaurants weer te openen. Maar daar moet het kabinet de komende dagen nog een ei over leggen, richting de persconferentie van volgende week. Als er groen licht komt voor de extra steun, gaat die met terugwerkende kracht in voor de maanden oktober, november en december.

Daarnaast gaat de geplande versobering van de steunpakketten vanaf januari van tafel. Zowel in kabinets- als in coalitiekringen is men het er wel over eens dat het met de huidige strenge coronamaatregelen nog geen pas geeft om het mes in de steun voor ondernemers te zetten.