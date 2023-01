Premium Het beste van De Telegraaf

5 vragen ’De grote vraag is vooral hoe het vogelgriepvirus muteert’

Door Martijn Schoolenberg

In Ecuador is bij een meisje van negen jaar vogelgriep geconstateerd. Dat is bijzonder, want vogelgriep komt bij de mens weinig voor. Moeten we vrezen voor een nieuwe pandemie of valt het allemaal wel mee? Vijf vragen over de vogelgriep.