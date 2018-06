’D66’er, toon geen emotie als uitslag tegenvalt’

In het bericht, dat in handen is van de Amsterdamse krant, zou staan: „Belangrijkste voor vanavond is dat we geen pijn/emotie laten zien bij wat minder zetels dan in 2014, in veel gevallen zal het nog steeds de 1 of 2 na beste uitslag ooit zijn.”

Wat ook niet mag, is boe-roepen bij winst van andere partijen. „We doen ook vooral niet zuur over concurrenten bij winst of verlies, dus geen boe-geroep oid!”, zo citeert het Parool.

Een woordvoerder van de partij reageert desgevraagd: „Het is nu in veel gemeenten een nek-aan-nekrace. Daarover hebben we contact met velen in de partij. En we bereiden mensen graag voor. Het wordt spannend.”