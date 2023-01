Premium Het beste van De Telegraaf

Gemaskerde jongens bestormen tribune in Thialf: ’Totaal van het padje’

Schermutselingen op de tribune tijdens Unis Flyers Heerenveen tegen Capitals Leeuwarden. Ⓒ LC

Heerenveen - Voorzitter Pieter Poelsma van Capitals Leeuwarden is zondag nog steeds flabbergasted over het incident. „Het waren een stuk of dertig jongetjes van 15, 16 en 17 jaar, kinderen nog. Op oorlogspad. Het had werkelijk helemaal niets met ijshockey te maken. Ze waren totaal van het padje.” Hij kan geen enkele historische aanleiding voor het wangedrag bedenken.