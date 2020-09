Verdachte misbruikzaak Groningen is broer ’coke-agent’

Er zijn elf aangiftes tegen de man binnen gekomen, van wie tien van minderjarigen. Ⓒ PRONEWS / PEPIJN VAN DE BROEKE, DE BEELDUNIE

GRONINGEN - De eigenaar van de Groninger dansschool Groningen Dance Center die centraal staat in een omvangrijke misbruikzaak is de broer van de in juni opgepakte politieman Abdel A. (30). Bij deze agent was een kilo cocaïne aangetroffen. Ook vond de politie dieren- en kinderporno op zijn telefoon.