Adoratie voor Tupac Shakur nekt ambtenaar (66)

Dat meldt FunX. Foxhoven stuurde regelmatig e-mails met teksten en muziek van Tupac naar zijn 4300 collega’s. Ook na een klacht bleef hij hier mee doorgaan. Daarnaast hield hij regelmatig ’Tupac Fridays’ op kantoor. Hij vierde zijn 65e verjaardag in een Tupac-thema, waar koekjes met de tekst ’Thug life’ werden geserveerd.

De maat was vol toen Foxhoven op 16 juni al zijn collega’s een reminder mailde dat het Tupac’s geboortedag was. In de mail adviseerde Foxhoven zijn collega’s om Tupac’s verjaardag te vieren door naar een van zijn tracks te luisteren.

De foto van een lachende Tupac met daarbij een van zijn inspirerende teksten leek helaas niet in goede aarde bij de organisatie te vallen. Een dag later verzocht gouverneur Kim Reynolds hem om ontslag te nemen.

Een woordvoerder van de gouverneur wil niet specifiek bevestigen of ontkennen dat het plotselinge verzoek aan Foxhoven om zijn ontslag in te dienen iets met de Tupac-obsessie te maken heeft: