Rijksmuseum schrapt ’racistische term’ Bersiap in nieuwe expo

Kopieer naar clipboard

„De Nederlanders die deze tijd meemaakten spreken over de ’Bersiap-periode’. Een tijd waarin Indonesiërs bezeten waren en wie dan ook aanvielen die zij als koloniale collaborateurs beschouwden” Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het team curatoren dat de tentoonstelling ’Revolusi, Indonesië onafhankelijk’ heeft samengesteld voor het Rijksmuseum in Amsterdam, gebruikt het woord Bersiap niet. Deze gangbare term om de gewelddadige periode in Indonesië tijdens de revolutie (1945-1950) te omschrijven beschouwen zij als racistisch, betoogt gastcurator en hoofdredacteur van Historia.ID Bonnie Triyana in een opiniestuk in NRC.