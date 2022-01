Premium Het beste van De Telegraaf

’Hysterie rond een woke-opvatting’ Woede om schrappen naam ’Bersiap’ uit Rijksmuseum-tentoonstelling Indonesië

„De Nederlanders die deze tijd meemaakten spreken over de ’Bersiap-periode’. Een tijd waarin Indonesiërs bezeten waren en wie dan ook aanvielen die zij als koloniale collaborateurs beschouwden” Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het besluit van het Rijksmuseum om de term ’Bersiap’ te schrappen uit de tentoonstelling Revolusi! Indonesië onafhankelijk, omdat die racistisch zou zijn, leidt tot woedende reacties in het land. Het, in ogen van meerderen, voor de zoveelste maal ontkennen van de genocide voelt als een dolksteek in de rug. „We laten dit niet zomaar voorbijgaan.”