Drie mensen gewond na geweldsincident in Den Haag

De politie kreeg rond 13.45 uur melding van het incident. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en één wordt in de ambulance nagekeken. Het is niet bekend of de personen die naar het ziekenhuis zijn gebracht de vermoedelijke steekwonden hebben.

Beide verdachten zouden allebei ongeveer 18 jaar zijn. Een van hen droeg een grijze muts en grijze broek, de ander droeg een lange blauwe jas met bontkraag.