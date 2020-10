Gewonde ’voorkomt’ illegaal feest in grot Limburg, jeugd Ede tuigt complete disco op onder viaduct

In Limburg werd een illegaal feest voorbereid in Berg en Terblijt, in een ondergronds gangenstelsel in de Bronsdaelgroeve. Daarbij kwam een jongeman ten val in het volgens de politie ’gevaarlijke gebied’.

De hulpdiensten rukten rond 23.00 uit met onder meer een traumahelikopter. Hoe de gewonde eraan toe is, is niet bekend.

De politie heeft alle apparatuur in beslag genomen. Samenkomsten van grote groepen zijn verboden vanwege het coronavirus.

Ambulance en vrachtwagens rukten uit naar het grottenstelsel. Ⓒ Politie

Geluidinstallatie Ede

In een ander deel van het land, in Ede, vond de politie een hele club-entourage inclusief geluidsinstallatie en lichtshow onder een viaduct. „De grote speakers waren nog net niet aangesloten”, aldus de politie. „De party is door ons beëindigd.”

In een bericht op Facebook roept de politie jongeren op te blijven nadenken. „Coronaregels zijn er niet voor niets. Blijf gezond. Blijf nadenken”, aldus de politie.

Vlissingen, Volendam

Ook de politie in Volendam viel zaterdagnacht binnen bij een illegaal feest. „In het pand werd een ruimte aangetroffen vol lege drankflessen, geluidsapparatuur en overige zaken.” De agenten hebben alle namen van de 33 aanwezigen genoteerd. Zij krijgen een boete.

Tot slot werd in Vlissingen ’s nachts nog een feest beëindigd. Om 01.00 uur waren tientallen mensen aan het feesten in een loods. Er zijn vijftien boetes uitgeschreven. Twee jongemannen, 19 en 20 jaar oud, werden aangehouden omdat ze weigerden te vertrekken.