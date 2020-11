Na fatale schietpartij op Drentse ’gezinscamping’: ’Er zitten hier vreemde vogels’

De politie bewaakt ‘gezinscamping De Horrebieter’ aan de Jannes Brugginkweg zolang het onderzoek voortduurt. Ⓒ De Telegraaf

HOOGERSMILDE - Het Drentse dorp Hoogersmilde is opgeschrikt door een fatale schietpartij op een camping, waarbij een 32-jarige inwoner uit die plaats om het leven is gekomen. ,,Ik dacht dat jeugd alvast wat vuurwerk afstak. Dat gebeurt deze tijd van het jaar. Maar daarna hoorde ik politie, ambulance en vloog er wel 1,5 uur lang een helikopter over’’, huivert een dorpsbewoner. ,,Dit was mis.’’