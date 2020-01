Massale evacuatie Dortmund om mogelijke WO II-bommen: 13.000 mensen huis uit

In een verklaring schrijft de gemeente van de stad in het Ruhrgebied vier plaatsen te hebben gevonden waarvan zij vermoeden dat daar niet-ontplofte bommen liggen die door de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedropt. De vermoedens zijn gebaseerd op „afwijkingen” die tijdens bouwprojecten zijn ontdekt. „Alleen opgraven kan het bestaan van de bommen bevestigen”, aldus de gemeente.

De ingezetenen binnen een straal van 500 meter van de verdachte plekken moeten om 08.00 uur hun huizen verlaten. Zaterdag zijn al tientallen patiënten uit twee ziekenhuizen geëvacueerd. Ook de bewoners van twee bejaardentehuizen zijn in veiligheid gebracht.

In Duitsland worden vaker niet-ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Zo werden in 2017 65.000 mensen geëvacueerd in de grootste operatie in zijn soort sinds 1945, toen in Frankfurt een enorme Britse bom van 1,4 ton werd ontdekt.