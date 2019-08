Wapenhandelaar Sjaak B. opnieuw opgepakt

B. werd in het Passageproces veroordeeld tot 5,5 jaar voor wapenhandel en -bezit. Die straf, uitgesproken door het hof, was net iets hoger dan in eerste aanleg. Doordat de straf nu onherroepelijk is geworden, moet B. nog ruim anderhalve maand de cel in, aldus een woordvoerder van het OM.

Vorig jaar werd in het Passageproces een belastende tape ingebracht door Astrid Holleeder, de zus van Willem Holleeder. Willem vertelde op die opname dat het Sjaak B. was die met de eerder tot levenslang veroordeelde Jesse R. op de motor zat, waarmee de huurmoordenaars na het doodschieten van Cor van Hout in januari 2003 in Amstelveen wegvluchtten.

Aanslag

Precies 12 jaar na die moord werd B. in Panama-City in zijn hoofd geschoten. Hij overleefde de aanslag en werd zwaargewond naar Nederland overgebracht. Hier stond hij vervolgens terecht in het Passageproces. B. verklaarde dat Van Hout werd geliquideerd door twee Joegoslaven in opdracht van crimineel John Mieremet.

B., die door justitie al tijden werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op Van Hout, werd in het proces echter niet veroordeeld voor betrokkenheid bij liquidaties.