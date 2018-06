Stemhulpen druk bezocht op verkiezingsdag

In de 33 gemeenten waarin Kieskompas zijn stemhulp beschikbaar heeft, was deze om 18.00 uur in totaal door 450.000 mensen ingevuld, aldus een zegsman. „Vooral op de laatste dag zie je dat veel twijfelaars nog even onze Kieskompas raadplegen om een finale keuze te maken uit twee of drie partijen die worden overwogen.”

„Gisteren vulden 170.000 mensen onze StemWijzer in, woensdag deden nog eens 200.000 mensen dat”, aldus een woordvoerder van de StemWijzer van ProDemos. De StemWijzer is in de lucht sinds 14 februari. Aan het einde van de middag was het woensdag nog spannend of het aantal bezoekers boven het miljoen zou komen. Na het sluiten van de stembussen, blijkt dat gelukt.

Amsterdam vaakst geraadpleegd

In totaal zijn de StemWijzers die ProDemos voor 44 gemeenten maakte meer dan 1 miljoen keer gebruikt, meldt de woordvoerder. De stemwijzers voor Amsterdam en Den Haag werden het vaakst geraadpleegd: respectievelijk 199.535 en 94.333 keer.