Vegetariër terug bij stukje vlees

Snellenburg zwemt tegen de stroom in. Na zeker tien jaar als vegetariër te hebben geleefd, is hij er voorgoed van genezen. Uit gezondheidsoverwegingen. Maar ook omdat hij zich vastbeet in de wetenschappelijke literatuur. „Als jonge natuurkundestudent, omringd door progressieve medestudenten en getraind in sterk reductionistisch denken, raak je gemakkelijk overtuigd van de noodzaak tot vegetarisch eten. Het leek me gewoon logisch en zinvol. Ik dacht echt dat ik mijn steentje bijdroeg aan een betere wereld.”

Bondgenoot

Tot Snellenburg als dertiger last kreeg van zijn gewrichten. „Jaar op jaar kwam ik aan, tot ik op een gegeven moment meer dan honderd kilo woog. Een collega, die zelf ook flink was afgevallen, zette me op een ander spoor: kies dierlijke eiwitten en vetten en vermijd te veel koolhydraten.”

In eerste instantie voelde Snellenburg zich schuldig. Dus het vlees dat hij at, als onderdeel van zijn nieuwe eiwit- en vetrijke dieet, moest biologisch zijn. „Eén keer in de zoveel tijd bestel ik een vleespakket bij een Groningse boer, waarvan ik weet dat de dieren het hele jaar in de wei hebben gelopen.”

Zijn geweten is schoon sinds hij in de wetenschappelijke literatuur ontdekte dat het klimaatverschil tussen een plantaardig (vegetarisch) en omnivoor (gevarieerd) dieet erg klein is. „De klimaatwinst van vega is miniem. Sterker nog: méér runderen op de juiste wijze beweiden op marginale grond, vergróót juist het vastleggen van CO2. De koe kan een bondgenoot zijn in het bestrijden van het broeikaseffect.”

De lawine aan anti-vleesverhalen naar aanleiding van het laatste IPCC-rapport bekijkt Snellenburg met afkeer en onbegrip. „Het lijkt erop dat die journalisten niet lezen.” Een terugkeer naar de samengestelde vleesvervangers, in combinatie met dagelijkse koolhydraten uit pasta, rijst en aardappelen, laat hij wel uit zijn hoofd. „Ik voel me nu vele malen fitter.”