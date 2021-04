Vijf arrestaties na geweldsincident op station van Enschede

De ruzie ontstond op het Stationsplein en ging door op het station. Veel treinreizigers waren getuige van het geweld. Het treinverkeer van en naar Enschede werd korte tijd stilgelegd.

Eerder meldde de regionale omroep RTV Oost dat het ging om een steekpartij en dat twee mensen gewond zijn geraakt. Maar volgens de politie zijn bij de slachtoffers geen steek- of snijwonden aangetroffen.

Over de identiteit van verdachten en slachtoffers is niets bekendgemaakt. Ook is onduidelijk wat de aanleiding voor het voorval is geweest.