Peperdure Porsche in de prak bij Hoek van Holland

Door de botsing klapte de linker voorband van de wagen. Ook de onderkant liep flinke schade op. De bolide heeft een cataloguswaarde van ruim 168.000 euro.

De bestuurder is na de klap nog enkele honderden meters doorgereden. Op de Haakweg kwam het voertuig toch tot stilstand. Volgens een persfotograaf is één inzittende naar het ziekenhuis vervoerd. De tweede inzittende zou ervandoor zijn gegaan. Of hij later nog is aangehouden, is niet duidelijk.

De auto is voor verder onderzoek weggetakeld. Het voertuig uit 2009 stond pas sinds begin van dit jaar op naam van de huidige eigenaar.