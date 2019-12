Eerste snelwegen weer verlicht

Op onder meer een deel van de A9 bij knooppunt Badhoevedorp en vanaf knooppunt Oudenrijn op delen van de A2 en A12 hoeven automobilisten niet meer in de duisternis te rijden. Het vorige kabinet heeft in haar bezuinigingsdrift lantaarnpalen in de late avond en nacht op ongeveer 550 kilometer snelweg uitgezet.

Padden

Het opnieuw inschakelen van de verlichting is een belofte van het huidige kabinet, maar het is niet zomaar een kwestie van een knopje indrukken. De Wet Natuurbescherming - ook al dwarsligger met stikstof - zit de snelheid van de operatie in de weg. Voor 470 kilometer snelweg moet nader onderzocht worden of vleermuizen en padden geen last hebben van de verlichting.

Komend voorjaar verwacht minister Van Nieuwenhuizen daar meer over te kunnen melden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het voor de verkeersveiligheid beter is om de lampen gewoon weer aan te doen in de avond en nacht.

Dimmers

Bij nieuwe snelwegprojecten en opknapbeurten worden lampen voortaan vervangen door LED-verlichting. Daarmee bespaart Rijkswaterstaat energieverbruik. Noviteit is dat deze lantaarns dimbaar zijn. Het is de bedoeling dat de verlichting in de nacht iets minder fel is dan in de avond.

De wegbeheerder doet dat opnieuw om energie te besparen. De oude lampen langs de snelweg zijn niet dimbaar.