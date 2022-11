’Helder in hemd gezet door Qatarezen’

Helder koos ervoor om bij de WK-wedstrijd tegen Qatar niet met een OneLove-armband op de eretribune te zitten. Ze volgde daarmee de lijn van voetbalbond KNVB, die de Qatarezen niet onnodig wilde provoceren. Er gebeurde wel iets anders: twee Qatarese hoogwaardigheidsbekleders – die aan weerszijden Helder zaten – deden opzichtig een pro-Palestijnse armband om, kort voordat het Wilhelmus klonk.

„Dat is een reactie op de OneLove-campagne”, zei Helder na afloop van de wedstrijd tegen De Telegraaf. „Ik wist dat de reactie hier kon zijn dat er een Palestijnse band zou worden gedragen, dus het verraste mij niet. Het heeft verder nergens toe geleid.”

’Bangig’

Diplomatiedeskundige Robert van de Roer stelt dat Helder ’diplomatiek door de benen is gespeeld’. „Dit heeft veel weg van een diplomatieke slapstick”, aldus Van de Roer. „Het beeld is allesbepalend. Helder die bewust geen armband draagt, terwijl de Qatarezen dat wel doen en zo een lange neus naar haar trekken. Dat is ongelukkig.”

Het dragen van het OneLove-speldje noemt Van de Roer ’bangig’. „Ik denk dat de Qatarezen blij zullen zijn. Dit soort regimes wil niet publiekelijk de les worden gelezen. Door daar als Nederland rekening mee te houden, speel je ze in de kaart.” Helders collega’s, zoals die uit Duitsland, Engeland en België, deden wél een OneLove-armband om op de eretribune.

Helder droeg in het stadion bovendien een oranje sjaal die het OneLove-speldje soms bedekte. Op de sjaal stond de tekst ’Never Mind’ (’laat maar’). „Ik had hem uitgekozen voor de kleur, maar niet gezien dat er ’Never Mind’ op stond”, zei Helder daarover. „Ik had gewoon een sjaal nodig – ik ben 64 jaar – om het een beetje aan te kleden, zeg maar.” Na afloop van de wedstrijd deed Helder de sjaal weer af.

’Nogal slap’

De VVD-minister koos ervoor een speldje te dragen, omdat dat volgens haar ’de beste uiting’ was. „Ik heb gekozen voor het speldje, omdat ik het speldje vaker draag”, verklaarde ze na de wedstrijd. „Ik vond het in dit geval gewoon de beste uiting. In de gesprekken die ik eerder op de dag heb gevoerd, heb ik aandacht gevraagd voor mensenrechten en vrouwenrechten.”

COC Nederland, de landelijke lhbti-belangenorganisatie, vindt het ’nogal slap’ dat Helder een OneLove-speldje droeg en niet de OneLove-band. Helder is zich van geen kwaad bewust. Zij zegt met ’een voldaan gevoel’ terug te keren naar Nederland.