EU laat peperduur herenhuis in New York schieten

Het gerenoveerde stadspaleis moest dienen als nieuw onderkomen voor de EU-ambassadeur bij de Verenigde Naties. Op dit moment huurt de buitenlanddienst van de EU een huis voor deze hoge diplomaat, maar dit pand zou een maatje te klein zijn voor officiële ontvangsten met meer dan tien personen. Bovendien vond Brussel het de hoogste tijd om een residentie te verwerven die vergelijkbaar zou zijn met de onderkomens van ambassadeurs uit lidstaten.

Een ruim balkon is een zeldzaamheid in Manhattan. Ⓒ Realtor.com

In het beoogde pand was aan ruimte geen gebrek. Het herenhuis van ruim 540 vierkante meter is gelegen in de chique wijk Upper East Side en beschikt over een tuin met buitenkeuken, een royale eetkamer met leer-behang van Ralph Lauren en acht badkamers. En hoe ironisch: op de foto’s van de makelaar is een riante kamer te zien met Union Jack (Britse vlag) als vloerkleed.

De eetkamer met leer-behang van Ralph Lauren. Ⓒ Realtor.com

Maar helaas voor de ambassadeur: de verhuizing naar het deftige pand is van de baan. Het is aan lidstaten en het Europees Parlement om zo’n vastgoeddeal te beklinken, maar daar oogstte Brussel enorme weerstand tegen de miljoenenaankoop. Tijdens een vergadering van lidstaten lukte het een aantal aanwezige vertegenwoordigers met gemak om vergelijkbare panden voor een veel lagere prijs te vinden. Ook de makelaar in New York geeft op website aan dat het pand ruim 500 procent duurder is ten opzichte van andere woningen in de buurt.

Hoewel de Europese Unie geen land is, heeft het als waarnemend lid wel het recht om te spreken bij de VN.