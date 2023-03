Protest tegen regering Georgië houdt aan ondanks intrekking wet

De wet zou het mogelijk maken om organisaties als buitenlandse agenten aan te merken als ze meer dan 20 procent van hun financiering uit het buitenland ontvangen. Dit label wordt in Rusland gebruikt om journalisten, activisten en andere critici het zwijgen op te leggen. Tegenstanders van de wet waren bang voor aantasting van de democratie. Ook werd gevreesd dat de wetgeving een EU-lidmaatschap in de weg zal staan. Georgië wil lid worden van de unie.

De betogers wapperden bij het parlement in Tbilisi met vlaggen van Georgië, Oekraïne en de Europese Unie. Ze zijn door president Salome Zoerabisjvili gefeliciteerd met hun overwinning. „Ik ben trots op de mensen die hun stem hebben laten horen”, zei ze in een televisietoespraak. Ze verklaarde ook dat er sprake is van „wantrouwen jegens de regering terwijl we onze Europese weg vervolgen.”

De oppositie riep na het intrekken van het wetsvoorstel op tot nieuwe protesten. „Zolang er geen garanties zijn dat Georgië een pro-westerse koers volgt, zullen deze processen niet stoppen”, aldus meerdere oppositiepartijen in een gezamenlijke verklaring. Ook werd opgeroepen tot de vrijlating van betogers die dinsdag en woensdag zijn opgepakt. Dat is inmiddels volgens de autoriteiten gebeurd. Bij de eerdere demonstraties ontstonden botsingen met de politie, die waterkanonnen en traangas inzette.