Aantal coronabesmettingen stijgt met 2777

Het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames steeg in het afgelopen etmaal met 36, het hoogste aantal sinds 13 mei. Amsterdam-Amstelland telde negen ziekenhuisopnames. In Haaglanden en Midden- en West-Brabant kwamen zes patiënten in een ziekenhuis te liggen. Rotterdam-Rijnmond telde geen opnames in ziekenhuizen, maar wel de meeste sterfgevallen. Vijf inwoners van die regio stierven, onder wie drie mensen uit de gemeente Nissewaard.

Op donderdag meldde het RIVM 25 ziekenhuisopnames en 16 sterfgevallen. Die gegevens komen soms met wat vertraging binnen.

Regionale toename

Amsterdam-Amstelland had de grootste toename. Het aantal besmettingen daar steeg met 415, waaronder 360 in Amsterdam zelf. In Rotterdam-Rijnmond kwamen 271 gevallen aan het licht. Daarvan waren 174 in de gemeente Rotterdam. De regio Haaglanden registreerde 291 gevallen en in de provincie Utrecht kwamen er 230 gevallen bij. In de regio’s Brabant-Noord, Gelderland-Zuid, Midden- en West-Brabant, Hollands Midden en Noord- en Oost-Gelderland werden meer dan honderd positieve tests geregistreerd.

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus vastgesteld bij 105.918 mensen in Nederland. In de afgelopen maand zijn meer dan 38.000 mensen positief getest. Het werkelijke aantal patiënten ligt waarschijnlijk hoger, want in de eerste maanden van de uitbraak kon niet iedereen worden getest. Door capaciteitsproblemen bij laboratoria is het de laatste weken ook moeilijker om een afspraak te maken.

Het aantal ziekenhuisopnames is opgelopen tot 12.560. Van 6328 mensen is bekend dat ze aan de gevolgen van de coronabesmetting zijn overleden.