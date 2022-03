Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuw gebedshuis Leiden ondanks kerksluitingen

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Zorgcentrum-directeur Bert Buirma (r.) met bewoners Gerry Pohl en Frans Lardee. „Vrolijke bruiloftstaferelen zijn leuk voor onze veelal oudere bewoners.” Ⓒ Hielco Kuipers

LEIDEN - Van de 6900 Nederlandse kerkgebouwen is een vijfde de laatste jaren omgebouwd tot sportschool, woning of theater. Het rooms-katholieke verpleeghuis Roomburgh in Leiden gaat dwars tegen deze stroom in en opende deze maand de fonkelnieuwe St. Jozefkapel. Daarin preekt binnenkort een gepensioneerde priester uit Maastricht die kost en inwoning krijgt in ruil voor een dagelijkse mis.