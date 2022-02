Premium Het beste van De Telegraaf

Westerse angst om Russische spionnen en huurlingen in Oekraïne

Door Onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Terwijl westerse inlichtingendiensten claimen dat het aanvalsplan van Rusland voor Oekraïne nu wel duidelijk is – een dubbele aanval vanuit het noorden via Wit-Rusland en vanuit het zuiden via de Krim – wordt dat door Rusland ’als mislukte oorlogspropaganda’ schamper weggezet. Ondertussen nemen westerse zorgen over Russische huurlingen die in Oekraïne de boel op scherp kunnen zetten, toe.