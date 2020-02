Incubatietijd nieuw coronavirus mogelijk veel langer

De Chinese man vertrok op 24 januari uit Shennongjia, waar hij nauw contact had gehad met zijn zus. Die was besmet met het virus. De man kreeg op 20 februari koorts. Een dag later bleek uit een test dat hij het nieuwe coronavirus ook had opgelopen.

De incubatietijd is de periode tussen de besmetting en de eerste ziekteverschijnselen. Experts gingen bij het nieuwe coronavirus tot dusver uit van een maximale incubatietijd van 14 dagen. Als die periode langer blijkt te zijn, zou dat het lastiger kunnen maken de verspreiding van het virus tegen te gaan.