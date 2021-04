Bijna honderd doden door cycloon in Indonesië en Oost-Timor

Binnenland

Zwembad stroomt leeg: lek bij Aquadrome

Nee, het is geen nieuw buitenbad, maar het zorgt wel voor een apart gezicht bij Aquadrome in Enschede maandagmorgen. Voorbijgangers zagen water uit het zwembad stromen. De hulpdiensten verwacht nog uren bezig te zijn met herstelwerkzaamheden.