Marcouch: dit is een onvoorstelbaar groot drama

De impact is volgens Marcouch groot. „Er is een ernstige brand geweest en sommige mensen hebben ook van dichtbij gezien wat er is gebeurd.” De vrouw van de man en hun dochter liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De vier stonden in de lift toen er brand uitbrak in de hal van de flat aan het Gelderseplein. Volgens de brandweer hebben zij via de liftkoker veel rook binnengekregen. Marcouch was woensdagnacht ook naar de flat gegaan en heeft contact gehad met familieleden. „Het was heel heftig. Ook voor de brandweer en politie. Ze hebben er alles aan gedaan om de mensen te redden.”

Een jongen van 12 en een van 13 jaar uit Arnhem zijn aangehouden omdat ze mogelijk iets te maken hebben met de fatale flatbrand. De brand is waarschijnlijk ontstaan door vuurwerk dat naar binnen is gekomen en in de hal van de flat is terechtgekomen.

De dodelijke slachtoffers werden door de brandweer uit een lift in het brandende gebouw gehaald. In de lift zaten ook een meisje en een vrouw. Zij liggen gewond in het ziekenhuis.

