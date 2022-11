Eis: 17 Jaar cel voor wurgen vrouw en wegmaken lijk in dakkoffer

Het stoffelijk overschot van de vrouw verstopte hij in een dakkoffer en hij verborg het twee jaar lang. Hij dumpte de koffer begin februari in het water van het Oranjekanaal bij Orvelte.

H. werd 11 februari aangehouden en bekende vrijwel meteen dat hij de vrouw begin maart 2020 al had gewurgd. Hij wikkelde haar lichaam in plastic en dekens en verborg het al die tijd in een dakkoffer. De naden van de koffer had hij dichtgekit. De vrouw werd in december 2020 door haar familie in Hongarije als vermist opgegeven. Na een rechtshulpverzoek startte de politie in Nederland begin 2021 een grootschalig onderzoek.

Het laatste levensteken van de vrouw was op 4 maart in de vorm van een kaartje aan haar kinderen, die bij een pleeggezin verbleven.