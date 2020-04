Corendon schrapt jongerenreizen hele zomer

,,Onze vakanties van GOfun worden gekenmerkt door jongeren die graag met elkaar vakantie vieren en feesten in drukke badplaatsen aan de Middellandse Zee. Dat vinden we even niet meer verantwoord, omdat deze toeristen weliswaar zelf minder erge symptomen hebben van het coronavirus, maar het wel kunnen overdragen. Deze intense contacten zijn niet bevorderlijk”, aldus een Corendon-woordvoerder.

Ook de wintersport in de eerste drie maanden van dit jaar bleek bij andere reisorganisaties al een broeinest van besmetting. De circa 10.000 jongeren die via GOfun een vakantie hadden geboekt, worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Zij krijgen een reisvoucher, dat volgens de zegsman ook aan andere Corendon-vakanties kan worden besteed.

Topman Steven van der Heijden zegt het heel jammer te vinden om deze beslissing te moeten nemen. ,,De tijd is er nog niet rijp voor. De jongerenreizen kenmerken zich door een gezellig samenzijn tot diep in de nacht. We hebben van de lokale autoriteiten op de bestemmingen al gehoord dat die zich ook zorgen maken over dit soort vormen van vakantie, ook al zijn ze waarschijnlijk straks weer open.”

De eindexamenreizen van GOfun waren volgens hem al eerder afgelast. Nu is er volgens Van der Heijden duidelijkheid voor de hele zomer.