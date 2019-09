Nieuwe kruisraket doet Chinezen bibberen

De USS Montgomery meert aan in Davao, Filipijnen in juni van dit jaar. Zusterschip USS Gabriel Giffords, ook een ’stealth’ trimaran bedoeld voor operaties in ondiepe wateren, zet momenteel koers naar de Zuid-Chinese Zee met aan boord de nieuwste kruisraket die volgens experts de machtsbalans kan doen doorslaan in het nadeel van China.

Ⓒ AFP