Tweede dag op rij geen nieuwe besmettingen Nieuw-Zeeland

Premier Jacinda Ardern zei dinsdag dat de uitkomst van gesprekken met Australië over heropening van de onderlinge grenzen later vandaag wordt bekendgemaakt.

In het land zijn sinds de uitbraak van het longvirus 1137 inwoners geïnfecteerd geraakt, twintig van hen zijn aan de gevolgen ervan overleden. Bij 350 bewoners bestaat het vermoeden dat ze besmet zijn.

Economie weer open

Vorige week dinsdag beëindigde Nieuw-Zeeland de lockdown na ruim een maand. Kantoren, scholen, winkelcentra, speeltuinen en alle openbare ruimtes bleven in die periode gesloten. Wel blijven verschillende sociale restricties van kracht, miljoenen inwoners werken en studeren nog altijd vanuit huis.

Bekijk ook: Laagste dodental VS in maand tijd

Thailand heeft dinsdag één nieuwe coronabesmetting gerapporteerd, het laagste aantal nieuwe infecties sinds 9 maart. Er waren geen nieuwe sterfgevallen in het Zuidoost-Aziatische land.

Het aantal nieuwe gevallen is de afgelopen twee weken in het Aziatische land afgenomen, met uitzondering van een immigratiedetentiecentrum in Zuid-Thailand. Daar zijn in die periode zestig nieuwe besmettingen opgetreden, zei Taweesin Wisanuyothin, woordvoerder van het regeringscentrum voor Covid-19.

Sinds de uitbraak in Thailand in januari begon, heeft het land in totaal 2988 gevallen van coronabesmettingen en 54 doden bevestigd. De woordvoerder zei dat 2747 patiënten zijn hersteld, terwijl 187 nog steeds in ziekenhuizen worden behandeld.