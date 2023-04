Bejaarde vrouw beschoten in Rotterdam: vier mannen aangehouden

Het schietincident gebeurde op het Robbenoordplein in Rotterdam-Zuid rond 15.45 uur.

De politie wil niet zeggen waar de vrouw precies in haar been is geraakt. Wel meldt een woordvoerder dat haar verwondingen mee lijken te vallen. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.

Wat de aanleiding was voor de schietpartij wordt nog onderzocht.

Nieuws of tips? Geef het door via onze tiplijn.