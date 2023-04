Bejaarde vrouw in been geschoten in Rotterdam-Zuid

ROTTERDAM - Een bejaarde vrouw is vrijdag in Rotterdam gewond geraakt nadat ze in het been werd geraakt door een kogel. Volgens de politie was de vrouw niet het doelwit, maar een „onschuldig slachtoffer.” De politie is op zoek naar de dader.