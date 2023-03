Zeeuwse Eric loopt rond met babykangoeroe in buidelzak: ’Moeder overleden’

Het terras, een supermarkt of op schoot in een restaurant: kangoeroe Blacky en Scherbeijn zijn continu samen. Nadat de moeder van het beestje recent kwam te overlijden, nam Scherbeijn de zorg op zich, vertelt hij tegenover Omroep Zeeland. Ze zat nog in de buidel toen haar moeder overleed waarna Scherbeijn samen met zijn vrouw de babykangoeroe eruit haalde. Vanaf toen kon het opvoeden beginnen.

„Het is niet altijd even makkelijk, maar het went”, zegt hij tegenover de Zeeuwse zender. Alleen ’s nachts heeft hij rust. „Dan hangt ze in een soort dekbed en gaat ze slapen. Ze moet blijven hangen.”

Schokken

De Zeeuwse benadrukt het belang dat een babykangoeroe bewogen wordt. „Schokken is heel belangrijk voor de functie van de darmen. Als ze stil ligt, dan ligt het lichaam ook stil en kan ze niet poepen of plassen. Dan is ze binnen 24 uur dood.”

Naar eigen zeggen heeft Scherbeijn een hele speciale band met Blacky. „Je hebt een hoop liefde voor dat diertje. Als je de liefde kan overbrengen, dan kan het blijven leven.”

En dat lukt! „In een maand tijd is ze van 390 gram naar 730 gram gegroeid. Dat betekent dat het hartstikke goed gaat”, aldus de trotse ’moeder’.