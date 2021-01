Ridouan Taghi vertoont zich nog niet in rechtbank

Volg de tweets van rechtbankverslaggever Saskia Belleman onderaan dit bericht.

Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit het verificatieonderzoek naar de uitspraken van kroongetuige Nabil B. dat hij betrouwbaar is. Maar volgens Meijering is het „statistisch onmogelijk dat ál zijn verklaringen kloppen. Bovendien bleken zeker 99 beweringen niet meer te verifiëren te zijn. Welke dat zijn zegt het OM niet, „maar het kan wel hartstikke ontlastend zijn voor mijn cliënt Mohamed R.”, vindt Meijering.

De inleidende zitting is de laatste voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak die op 18 februari begint en zeker tot ver in 2022 zal duren.

Taghi

De hoofdverdachten in de zaak, Ridouan Taghi en Saïd Razzouki, hebben zich nog niet in de zittingszaal vertoond. Razzouki zit nog steeds in de gevangenis in Colombia in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland. Taghi werd al eerder uitgeleverd door Dubai. Hij zal naar verwachting wel zijn opwachting maken in de bunker tijdens de inhoudelijke behandeling.

Het onderzoek zal ook tijdens de inhoudelijke behandeling gewoon doorgaan, zeiden de officieren van justitie. Uit het onderzoek tot nu toe komt volgens de officieren volop bewijs dat kroongetuige Nabil B. de waarheid spreekt. Zo strookten zijn verklaringen met bewijs uit berichtenverkeer tussen Taghi en medeverdachten over onder meer de opdracht die Taghi gaf om de Amsterdamse beroepscrimineel Danny K. en diens vertrouweling Karim Bouyakhrichan te liquideren.

Corrupte agenten

De berichten die de verdachten elkaar stuurden geven een bloedstollend inkijkje in de werkwijze van de organisatie. Zo wordt er gesproken over het verkrijgen van informatie via ’petten’ – corrupte politiemensen – over plannen van rivalen om leden van Taghi’s bende te vermoorden. Als dat soort plannen er waren, dan moest er iemand van „de fam’ (familie) worden gepakt. Het lijk kon worden weggewerkt in België: „Helemaal laten verdwijnen in een badje zout.”

Volgens het OM werd er ook een soort boekhouding aangetroffen, bijgehouden door Mario R., waarin werd bijgehouden hoe veel ’pap’ (geld) moest worden betaald aan ’spotters’ die de doelwitten observeerden en aan ’hitters’: huurmoordenaars.

Onderonsje

Advocaat Onno de Jong van kroongetuige Nabil B. was ontstemd over een onderonsje dat na de zitting van 10 december plaatshad tussen de rechtbank, en de advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra. Deze advocaten staan Saïd Razzouki en meerdere andere verdachten bij in het proces. Aanleiding was de woedende uitbarsting van Nabil B. die de advocaten verweet zijn voormalige advocaat Derk Wiersum „voor de bus te hebben gegooid.” Wiersum werd op 18 september 2019 vermoord. Volgens Nabil B. zijn de advocaten daar medeschuldig aan omdat ze „een lastercampagne” tegen de raadsman waren begonnen.

De rechtbank vroeg na het onderonsje met Meijering en Flokstra aan de kroongetuige om af te zien van verdere ’tirades’ en het zakelijk te houden. De Jong zegt dat hij en Nabil B. zich „buitengesloten voelden” en zei dat zij bij dat gesprek hadden moeten zijn. Hij noemde het verontrustend dat de rechtbank na het „onderonsje” het taalgebruik van advocaat Meijering overnam en daarmee in feite suggereerde dat de woorden van Nabil B. niet serieus genomen hoefden te worden.

Advocaat Christian Flokstra beklaagde zich over het uitblijven van de openheid van zaken die het OM van de rechtbank moet geven over het observeren van de advocaten Meijering en Leon van Kleef tijdens een bezoek aan Dubai in juni 2019. Hij wil onder meer de politieleiding van Dubai daarover horen als getuigen, en ook topmensen van het OM die bij de beslissing betrokken waren. Tot de observatie werd besloten op basis van een tip dat de advocaten een ontmoeting zouden hebben met de toen nog voortvluchtige Taghi, maar dat bleek niet te kloppen.

