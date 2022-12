Premium Het beste van De Telegraaf

Smullen tegen eenzaamheid: Mark haalt met oliebollen senioren uit isolement

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Van jong tot oud: veel mensen in ons land voelen zich wel eens eenzaam. Om daar wat aan te doen, trekt het kabinet de komende vier jaar in totaal 40 miljoen euro uit. Amsterdammer Mark Simoons (32) neemt alvast het heft in eigen handen; om zijn 96-jarige oma en andere eenzame ouderen een hart onder de riem te steken, verkoopt hij oliebollen.