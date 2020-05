Analyse: seksrel Karel Doorman is open zenuw

De Zr. Ms. Karel Doorman levert goederen af op Sint-Maarten (archieffoto). Ⓒ Defensie

Een militair die zich tijdens diensttijd schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is de nachtmerrie van commandanten, want het zorgt voor een flinke deuk in het imago van de krijgsmacht. Het zijn verhalen die ze liever binnenskamers houden, maar die toch vaak uitkomen.