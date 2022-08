In Rusland veroordeelde Amerikaanse sportster Griner in beroep

De 31-jarige atlete kreeg ook een boete van 1 miljoen roebel (ongeveer 16.000 euro). De basketbalster was in februari naar Moskou gevlogen omdat ze tussen de Amerikaanse basketbalseizoenen door speelde voor het Russische team UMMC Jekaterinenburg. Griner is een van de beste basketbalsters van de wereld. Ze won twee keer goud op de Olympische Spelen en is ook in de WNBA een belangrijke speler voor haar thuisbasis, Phoenix Mercury.

Griner werd in Moskou gearresteerd kort voor de Russische aanval op Oekraïne. Vanwege de spanningen gingen de Amerikaanse autoriteiten hier eerst discreet mee om, maar begin maart maakten ze de zaak openbaar. Rusland is bereid te praten met de Verenigde Staten over een gevangenenruil. Mogelijk wordt Griner samen met de Amerikaanse oud-marinier Paul Whelan, die in Rusland is veroordeeld voor spionage, geruild tegen de Russische wapenhandelaar Viktor Bout, die in de VS vast zit.